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Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

DHA08 Aralık 2020 Salı 10:23 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 10:23
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Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanması ve başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının 'intikam eylemi' hazırlığında olduğunu belirledi. Kimliği belirlenen, eylem hazırlığındaki 7 örgüt mensubunun evlerine dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdikleri evlerde 5 şüpheli gözaltına alınırken, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin evine yapılan baskında, vize süresinin bittiği belirlenen Türkmenistan uyruklu Yuliya Bagreliya(29) yakalandı. Gözaltına alınan bir şüphelinin, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Bagreliya, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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