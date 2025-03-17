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Adana'da dehşet anları! Annesinin arabasını yaktı

Adana'da bir kişi, telefon görüşmesinde psikolojim bozuk dedikten sonra annesine ait otomobili bezin dökerek ateşe verdi. Annesinin aracını kundaklayan şüpheli polisin çalışmasıyla belirlenip yakalandı.

IHA17 Mart 2025 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
Adana'da dehşet anları! Annesinin arabasını yaktı
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Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T.Ö. (21), annesi Ş.Ö. (46) ile telefonda görüşürken "Psikolojim bozuk" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bir süre sonra A.T.Ö. eve gelerek annesine ait aracı kundakladı. Aracı saran alevler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Otomobilde yapılan incelemede aracın, benzin dökülüp ateşe verildiği belirlendi. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.T.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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