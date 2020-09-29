İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2020 Salı / 11 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7946
  • EURO
    9,1107
  • ALTIN
    471.605
  • BIST100
    1131.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı
Güncel

Adana'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı

Olay Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Cani koca, boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

AA29 Eylül 2020 Salı 13:37 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 13:37
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden ayrılmak isteyen Serap Ö. (26), yaklaşık bir ay önce 2 çocuğunu alarak aynı mahallede oturan babası Mahmut K'nin evine gitti.

Serap Ö'nün kocası Ali Ö. (28), Mahmut K'nin evinin önüne gelerek eşiyle görüşmek istediğini belirtti.

Karısından evine dönmesini isteyen ve olumsuz cevap alan Ali Ö. ile Serap Ö. arasında tartışma çıktı.

Ali Ö, bu sırada yanında getirdiği bıçakla Serap Ö'yü yaraladı. Mahmut K. tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi götürülen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, kaçan Ali Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.