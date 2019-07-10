Olay, gece yarısı sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73061 Sokak'ta meydana geldi. Serkan Koca, yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü,. Kavga sırasında Koca, gruptaki bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Koca, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Olay yerinin yakında bici bici yiyen vatandaşlar kavgayı fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.