İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

29 Nisan 2023 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Adana'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 22.48'te meydana geldi.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.