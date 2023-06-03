Adana'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 13.34'te Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5,36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçe merkezi ve çevresinde hafif hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-06-03
Saat:13:34:21 TSİ
Enlem:37.614 N
Boylam:35.398 E
Derinlik:5.36 km
Detay:https://t.co/AajDxggGmL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi