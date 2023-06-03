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Adana'da deprem

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

IHA3 Haziran 2023 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
Adana'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 13.34'te Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5,36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçe merkezi ve çevresinde hafif hissedildiği bildirildi.

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