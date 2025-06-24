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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AA24 Haziran 2025 Salı 07:17 - Güncelleme:
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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