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Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 9 kişi daha yakalandı

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha yakalandı.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 9 kişi daha yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 11 binanın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, bu çerçevede hakkında "yakalama kararı" çıkartılan 9 kişiyi daha gözaltına alındı.

Böylelikle ildeki soruşturma çerçevesinde şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi.

Daha önce 5'i tutuklanan şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan diğerleri de adliyeye sevk edildi.

Kentte inşa edilen Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerden adliyeye çıkartılan E.N.S, A.Ş, H.Z.Y, M.H. ve Ö.F.G. tutuklanmıştı.

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