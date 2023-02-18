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Adana'da depremzedelerin araçlarını çalanlar yakalandı

Adana'da depremzedelerin 2 otomobil, 13 motosiklet ve 11 elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen 12 zanlı yakalandı.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Adana'da depremzedelerin araçlarını çalanlar yakalandı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde, Adana'da 13 bina yıkılırken, 148 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çok sayıda bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar vatandaşın bırak gittiği araçlarını çalmaya başladı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobil, 13 motosiklet, 11 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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