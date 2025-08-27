Adana'da devlet eliyle küller yeşile döndü: Gözyaşları bu kez sevinçten aktı

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 4 gün süren büyük orman yangınında 4 bin 150 hektarlık alan zarar gördü, 12 mahalle etkilendi, 37 ev ise küle döndü.

Aradan geçen 4 yılın ardından, yangında zarar gören bölge yeniden yeşermeye başladı. Yangın sonrası devlet desteğiyle evleri yeniden yapılan aileler, huzur içinde yaşadıklarını belirterek teşekkür etti.

Ormanlık alanlarda serpilen tohumların filizlenmesiyle yeşil örtü tekrar bölgeyi sarmaya başlarken, bölge sakinlerinin de umutları tazelendi. Evlerinin etrafına zeytin, incir gibi ağaçlar diken aileler, ormanlık alanlara ekilen çamların bir metreyi aşmasının sevincini yaşadı. Mahalle sakinleri, bir daha böyle bir afetin yaşanmaması için hem dua ettiklerini hem de ormanı korumak için seferber olduklarını söyledi.

"EVE GİRDİĞİMDE 'BU EV BENİM Mİ' DEDİM"

4 yıl önceki yangın afetinde evini kaybeden 75 yaşındaki Fatma Sağlam yangın sonrası çok ağladığını, şimdi sevinçten gözyaşı döktüğünü kaydetti. Sağlam, "Allah devletimizden, milletimizden bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, belediye başkanımızdan, tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun.

O gün yanan evimi kim yapacak diye çok ağladım. Ömer Çelik geldi, 'hallederiz, devletimiz yardımcı olacak' dedi ama inanamadım. Bir sarımsağıma bile ağladım. Ev yapılırken başında durdum, yine de inanamadım. Eve girdiğimde 'bu ev benim mi' dedim" şeklinde konuştu.

Bölge sakinlerinden Mehmet Sağlam ise, "Köyümüzde büyük bir afet yaşadık. Ormanla birlikte her şey yandı. Ama Allah devletimizden razı olsun, evlerimiz yapıldı, ormanımız yeniden yeşeriyor. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"DAĞLARIMIZ ŞİMDİ YENİDEN KIYAFETİNİ GİYDİ"

Salmanlı Mahalle Muhtarı İlyas Köse de, afetin büyüklüğünü hatırlatarak, "2021 yılında 12 mahallemizi etkileyen büyük bir yangın felaketi yaşandı. 4 gün süren yangında 4 bin 150 hektar alan zarar gördü. Evler yeniden yapıldı, vatandaşlarımız 2 yıl önce yeni evlerine kavuştu. Ormanlarımız yeşermeye başladı. Biz dağ köylüleri olarak ormanımızı korumak için mücadele ediyoruz. Önce kupkuru olan dağlarımız şimdi yeniden kıyafetini giydi" diye konuştu.