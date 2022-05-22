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Adana'da dolmuş alt geçide düştü

Adana'da kullandığı dolmuşun alt geçide düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 07:29 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ş.D. idaresindeki 01 M 0583 plakalı dolmuş, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta üst geçitteki demir bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Kazada dolmuş sürücüsü Ş.D. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi polis ve itfaiye görevlilerince yapılan Ş.D. ters duran dolmuştan ekiplerin çalışması sonucu çıkartıldı.

Ağır yaralandığı tespit edilen Ş.D. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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