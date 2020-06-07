Adana'da evinde EYP, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

AA 07 Haziran 2020 Pazar 10:03 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 10:03

Ekipler evde, 3 boru tipi EYP, ruhsatsız 2 av tüfeği, "kurusıkı" tabir edilen tabanca, 2 bin 73 uyuşturucu hap, 22,93 gram esrar, 97,90 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu iddia edilen merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.