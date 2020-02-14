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Adana'da fabrika yangını! Saatlerdir söndürülemedi

Adana'da gece 03.00 sıralarında bir fabrikada başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekipleri tekrardan büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor

İHA14 Şubat 2020 Cuma00:49 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 00:55

Yangın, saat 03.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi’nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin dün geceden bu yana sönmeyen yangın nedeniyle çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Adana-Karataş karayolu da ulaşıma kapandı.

Ayrıca yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

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