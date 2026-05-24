Güncel

Adana'da faciaya ramak kala: Metruk bina çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 katlı metruk binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 16:20
Kayalıbağ Mahallesi'ndeki binanın ön cephesi öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kimsenin bulunmadığı belirlenen binanın tamamen yıkılması ihtimaline karşı bölgede önlem aldı. Toroslar EDAŞ personeli de çökme nedeniyle devrilen elektrik direğinin tehlike oluşturmaması amacıyla çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Resul Ekrem Pamuk, gazetecilere, binanın deprem nedeniyle yıkıldığını düşündükleri için korktuklarını söyledi.

Bölgede çok sayıda eski yapı olduğunu dile getiren Pamuk, Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem ve önceki yıllarda yaşanan sarsıntıların çökmede etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Binanın ön kısmının çökmesi ve sonrasında oluşan toz bulutu güvenlik kamerasınca kaydedildi.

