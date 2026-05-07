Adana'da faciaya ramak kala: Yıkılan binadan kaçarak kurtuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde güvenlik şeridi çekilmeden ve yol trafiğe kapatılmadan başlatılan bina yıkımı büyük panik yarattı. Kaldırımda bekleyen bir kadın son anda kaçarak ölümden dönerken, yıkılan bina bitişikteki tek katlı yapının üzerine devrildi. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 09:30
Adana'da güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirilen bir bina yıkımı, faciaya davetiye çıkardı. Kaldırımda yürüyen bir kadın, üzerine çöken enkazdan son anda kaçarak kurtuldu. Tüm bu korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ BİLE ÇEKİLMEDEN YIKIM BAŞLADI

Adana'da kontrolsüz bina yıkımında bir kadının son anda kaçarak ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı, yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı. Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir kadın panikle kaçmaya başladı.

Kadının son anda kaçarak ölümden döndüğü anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yıkımda oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle cadde adeta görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

BİNA BİTİŞİKTEKİ YAPININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Öte yandan, yıkılan bina bitişikteki tek katlı yapının üzerine devrilirken olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

