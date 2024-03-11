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Adana'da feci kaza: 1 ölü

Adana'da otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 08:34 - Güncelleme:
Adana'da feci kaza: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Eray Kaya'nın kullandığı 01 DOL 67 plakalı kamyon, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kesişiminde Z.Ö. idaresindeki 01 DNF 18 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde kamyon sürücüsü Eray Kaya'nın öldüğünü tespit etti.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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