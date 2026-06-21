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  • Adana'da feci kaza! Tankerin altında ezildi: 1 ölü 2 yaralı
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Adana'da feci kaza! Tankerin altında ezildi: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 00:16 - Güncelleme:
Adana'da feci kaza! Tankerin altında ezildi: 1 ölü 2 yaralı
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Hasan Yaman (35) yönetimindeki 07 MYE 01 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, emniyet şeridinde duran 01 VP 483 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Muhammed Emin Yaman (9) ve Nefer Yaman'ı (5) Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Hasan Yaman ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Yaman'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tanker sürücüsü A.Ç. ise polis merkezine götürüldü.

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