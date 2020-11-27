Adana'da FETÖ davası

AA 27 Kasım 2020 Cuma 18:13 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 18:13

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar G.Ü. ve Ç.G. ile avukatları katıldı.

Sanık Ç.G. savunmasında, daha önceki aşamalarda tüm bildiklerini anlattığını belirterek, "Ayrıntılı beyan ve teşhislerim dosya kapsamında mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık G.Ü. de terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak Ç.G'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğer sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.



Mahkeme heyeti, sanık Ç.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

