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Adana'da FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen bir grup polisin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında kent merkezinde önceden belirlenen 30 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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