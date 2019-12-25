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  • Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA25.12.2019  11:58 - Güncelleme: 25.12.2019  11:58

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Tayfun Taştan ve avukatı katıldı.

Taştan, savunmasında, hakkındaki FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddialarını reddetti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Taştan, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mahrem imamlarla irtibat kurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Tayfun Taştan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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