İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5166
  • EURO
    7,0529
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87459.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da FETÖ şüphelisi 6 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi
Güncel

Adana'da FETÖ şüphelisi 6 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem imamları'yla irtibat halinde bulundukları öne sürülen eski polis 6 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA24 Mart 2020 Salı 11:46 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:46
ABONE OL

Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheliler F.K, C.A, E.K, L.H, F.K. ve U.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin veri inceleme raporuna yer verilerek "Zanlıların, örgütün gerçek yüzünün görüldüğü dönemde dahi devamlılık iradesi göstererek örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadesi kullanıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ukrayna'dan geldiler...14 gün gözetim altında tutulacaklar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.