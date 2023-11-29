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Güncel

Adana'da FETÖ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
Adana'da FETÖ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık C.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, veri inceleme raporunda "FETÖ mensubiyeti bulunan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan kişi" anlamına gelen "B5" koduyla derecelendirildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı, sanığın Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, C.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.E. ise savunmasında suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık C.E'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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