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Adana’da FETÖ’ye şafak vakti operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen ve örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda halen görevde olan asker, polis, infaz koruma memurunun yanı sıra meslekten ihraç edilen polis ve bilgisayar mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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