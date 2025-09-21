İSTANBUL 27°C / 18°C
  Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın... Alevler kontrol altına alındı
Güncel

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın... Alevler kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA21 Eylül 2025 Pazar 23:38 - Güncelleme:
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın... Alevler kontrol altına alındı
Küçükdikili Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopterleri yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.

Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı fabrika çevresinde hazır bekledi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede iş makinelerinin de desteğiyle soğutma çalışması sürüyor.

