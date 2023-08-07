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Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 08:04 - Güncelleme:
Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanlar şehrin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan görüldü.

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