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Adana'da gezici İSG yazılı minibüsle hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Adana'da üzerinde gezici İSG yazılı minibüsle rögar kapaklarını çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

AA8 Mart 2022 Salı 05:50 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 05:50
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Merkez Yüreğir ilçesinde, üzerinde gezici İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) yazılı minibüsle, rögar kapağı çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Söz konusu aracı bulmak amacıyla Hacı Sabancı Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis, minibüsü bir akaryakıt istasyonunda görünce kontrol etmek istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen izlerini kaybettirmek amacıyla ara sokaklara kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Çalınan rögar kapakları ise minibüste bulundu.

Şüphelilerin kaçarken uyuşturucu madde ya da ruhsatsız tabanca atmış olabileceğini değerlendiren ekipler, ağaçlık ve otluk alanda arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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