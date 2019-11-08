23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7587
  • 6,3555
  • 270.998
  • 103514
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da gösteri ve yürüyüş yasağı 10 Kasım'dan itibaren 15 gün uzatıldı

Adana'da, 9 Kasım'da sona erecek gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinliklere yönelik yasağın 10 Kasım'dan itibaren 15 gün uzatıldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alındığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin uygulanacağı belirtilen açıklamada, kentte yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 10 Kasım'dan başlayarak 15 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi her türlü eylem ile etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Valiliğin uygun göreceği etkinlikler ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında üyelerine yönelik yapacağı toplantılar, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile sportif faaliyetler, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantıların, bu yasak kapsamında yer almadığı aktarıldı.

Kentte, 26 Ekim'den itibaren 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi her türlü eylem ile etkinlikler yasaklanmıştı.

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

'Bitcoin Safiye' yakalandı

'Bitcoin Safiye' yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı

1 haftada ikinci güncelleme! Apple, iPhone modelleri için...

1 haftada ikinci güncelleme! Apple, iPhone modelleri için...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA