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  • Adana'da göz dolduran anlar! 7 yaşındaki kayıp çocuk 7 saat sonra bulundu
Güncel

Adana'da göz dolduran anlar! 7 yaşındaki kayıp çocuk 7 saat sonra bulundu

Adana'da ailesiyle hayvan otlattığı sırada kaybolan çocuk, 7 saat süren arama çalışmaları sonucu dağlık alanda uyurken bulundu.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 02:42 - Güncelleme:
Adana'da göz dolduran anlar! 7 yaşındaki kayıp çocuk 7 saat sonra bulundu
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Adana'nın Karaisalı ilçesi Bekirli köyünde Kemal Gönen, bir süre birlikte hayvan otlattığı 7 yaşındaki oğlu F. Gönen'in kaybolduğunu fark etti.

Çevrede arama yapan Gönen bu sırada durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdüren görevlilere farklı sivil toplum kuruluşlarının 57 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Ekipler çocuğu yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu evinin yakınındaki dağlık alanda uyurken buldu.

Sağlık sorununun olmadığı tespit edilen çocuk ailesine teslim edildi.

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