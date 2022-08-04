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Adana'da ''gündüz'' uyuşturucu operasyonu! 16 kişi gözaltında

Adana'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması' yönündeki talimatına uyularak yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Ağustos 2022 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 21 zanlının kimliği ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, Bakan Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından 20 adrese operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir müstakil eve de baskın yapıldı. İkametin avlusunda toprağa ekili Hint kenevirleriyle karşılaşan ekipler, odalarda yaptıkları aramalarda da bir ruhsatsız tabanca buldu.

Operasyonda 16 kök Hint keneviri, 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız 3 tabanca ile 10 mermi ve 9 kartuş ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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