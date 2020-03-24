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Adana'da hareketli anlar! İçme suyu boru hattı patladı, yolda göçük oluştu

Adana'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük meydana geldi.

AA24 Mart 2020 Salı 07:03 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 07:03
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Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nden geçen Gürselpaşa, Denizli, Pınar ve İsmetpaşa mahallelerinin içme suyunu taşıyan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.

Patlama sonucu yolda büyük çaplı göçük meydana gelirken caddenin bir kısmı su altında kaldı. Belediye görevlileri, göçük ve su birikintisi nedeniyle yolu dubalarla trafiğe kapattı.

Yolun trafiğe kapatıldığını gören araç sürücüleri, ara sokakları kullanarak ilerledi.

Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin çalışması sonucu su kesilerek boru tamir edildi.

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