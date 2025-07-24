İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2025 Perşembe / 29 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4812
  • EURO
    47,7678
  • ALTIN
    4394.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da hareketli dakikalar: Silahla ateş ederek iki kişiyi kovaladı
Güncel

Adana'da hareketli dakikalar: Silahla ateş ederek iki kişiyi kovaladı

Adana'da elinde tabancayla ortaya çıkan bir saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişiyi sokak ortasında kovaladı. İşte o anlar...

IHA24 Temmuz 2025 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Adana'da hareketli dakikalar: Silahla ateş ederek iki kişiyi kovaladı
ABONE OL

Adana'da bir kişinin silahla ateş ederek iki kişiyi kovalaması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, elinde tabancayla ortaya çıkan saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişiyi sokak ortasında kovalamaya başladı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın can havliyle kaçan iki kişinin peşinden silahıyla koştuğu, ardı ardına ateş ettiği görüldü. Mahalledeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Saldırgan, rastgele ateş ettikten sonra izini kaybettirdi.

Olayda bir kişinin ağır yaralandığı iddia edilirken, polis her yerde eli silahlı saldırganı arıyor.

  • Adana saldırgan
  • sokak kovalama
  • tabanca saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.