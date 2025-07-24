Adana'da hareketli dakikalar: Silahla ateş ederek iki kişiyi kovaladı

Adana'da bir kişinin silahla ateş ederek iki kişiyi kovalaması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, elinde tabancayla ortaya çıkan saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişiyi sokak ortasında kovalamaya başladı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın can havliyle kaçan iki kişinin peşinden silahıyla koştuğu, ardı ardına ateş ettiği görüldü. Mahalledeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Saldırgan, rastgele ateş ettikten sonra izini kaybettirdi.

Olayda bir kişinin ağır yaralandığı iddia edilirken, polis her yerde eli silahlı saldırganı arıyor.