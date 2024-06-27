İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8803
  • EURO
    35,2623
  • ALTIN
    2432.97
  • BIST100
    10518.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da hastanenin yangın tüpünü çalan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
Güncel

Adana'da hastanenin yangın tüpünü çalan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

Adana'da hastane otoparkından 11 yangın tüpünü çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 'hırsızlık' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Adana'da hastanenin yangın tüpünü çalan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
ABONE OL

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan E.K. katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay günü kendisine ait otomobille hastane otoparkına gittiğini, araçta yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra acil servis asansörüne kısa süreliğine giriş çıkış yaptığını, bu sırada eşkalinin güvenlik kamerasına yansıdığını ve 11 yangın tüpünü otomobiline koyarak otoparktan ayrıldığını belirtti.

Hastanenin bu olaydan yaklaşık 44 bin lira zararının olduğu bildiren savcı, sanığın "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkilim hırsızlık yapmamıştır. Olay günü kamera kayıtlarına görüntüsü yansıyan aracı E.K. kullanmamıştır. Beraat talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme hakimi, "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı E.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.