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Adana'da helikopter destekli uygulama yapıldı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen helikopter destekli 'huzur ve güven' uygulamasında, farklı suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 02:10 - Güncelleme:
Adana'da helikopter destekli uygulama yapıldı
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan, 1777 personelin katıldığı kent genelindeki uygulamada, 14 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Farklı suçlardan aranan 53 zanlı yakalandı.

Ekipler uygulamada 16 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör, 134 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 kesici alet, 51 uyuşturucu hap ile farklı gramajlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kavşaklarda da denetim yapan ekipler, dilencilik yaptığı tespit edilen 13 kişiye 8 bin 21 lira para cezası uyguladı.

Şüpheli araçlarda 4 eğitimli köpekle arama yapan ekiplere, polis helikopteri ve dron da havadan destek verdi.

Ekipler, 5 bin 172 aracı kontrol etti, 9 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 48 araca ise 149 bin 291 lira para cezası uyguladı.

Umuma açık 127 iş yerini de denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 12 iş yeri hakkında yasal işlem yaptı.

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