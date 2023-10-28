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Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması

Adana'da, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 76 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde 1871 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Helikopter ve dron destekli uygulamada, 16 bin 643 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde ruhsatsız 9 tabanca, 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 136 mermi, 15 fişek, kesici alet, 1,3 gram eroin, 21,53 gram esrar, 17,71 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap ile 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Uygulama kapsamında ayrıca 5 bin 585 araç kontrol edildi, çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç, 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklete el konuldu, 91 araca 347 bin 799 lira ceza uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

Toplam 130 iş yerinin denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı, 2 işyeri sahibine de toplam 1234 lira ceza kesildi.

Denetimlerde, dilencilik yapan 32 kişiye de 19 bin 744 lira idari ceza uygulandı.

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