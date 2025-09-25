İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,476
  • EURO
    48,7922
  • ALTIN
    5013.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da husumet dehşeti: Görünce dayanamadım

Adana'da husumetlisini tabanca ile yaralayan zanlı yakalanınca, 'Görünce dayanamadım' dedi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çelik yelek, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirildi.

İHA25 Eylül 2025 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
Adana'da husumet dehşeti: Görünce dayanamadım
ABONE OL

Adana'da husumetlisini tabanca ile ateş ederek yaralayan şüpheli beraberindeki 2 şahısla yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda çelik yelek, ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, 8 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.(37) kendisini daha önce darp eden M.A.K (29)'ya kin besledi. S.A. aracıyla gezdiği sırada kaldırımda M.A.K.'yı gördü. Bunun üzerine S.A, tabancası ile aracından M.A.K.'ya ateş açıp yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaralı taburcu edildi.

ARACINDA ÇELİK YELEK İLE YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin daha önce bir otomobil kurşunlama olayına karıştığı tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, S.A.'nın aracıyla Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde gezdiği belirleyip önünü keserek yakaladı. Şüpheli S.A. ile beraberindeki M.G (33) ve R.N.A.'da (22) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2.69 gram amfetamin maddesi, 2.2 gram metamfetamin, 43 gram bonzai ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait bir evde yapılan arama çalışmasında ise 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli S.A emniyetteki ifadesinde, "M.A.K. beni daha önce dövdü. Bende kinlenip husumet besledim. Görünce dayanamadım ateş açıp vurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

BİR EVDEN 7 SİLAH ÇIKTI

Öte yandan, polis olayla ilgili çalışma yaparken ruhsatsız silah bulunduran M.K.'yi de (42) tespit etti. M.K.'ninde evine operasyon yapan polis 4 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli M.K, "Hasımların var ondan silahları evde tutuyorum" diyerek kendini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R.N.A. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

  • zanlı yakalandı
  • tabanca saldırısı
  • uyuşturucu bulundu

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.