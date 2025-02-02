Adana'da husumetli kavgası cinayetle sonuçlandı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akarcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta husumetli iki grup karşılaştı. Grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada, Yunus Tekin (23), Züleyha ve eşi Salih O. vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunus Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Züleyha ve Salih O. da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, şüpheliler Süleyman K. ile kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Celal K. ile tedavisi tamamlanan Salih O.'yu gözaltına aldı. Firari şüphelilerden Sedat T. ve Ahmet M.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.