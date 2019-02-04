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Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, tabanca ve tabureler ile saldırdı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, tabanca ve tabureler ile saldırdı. Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken olay sonrası gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı.

  • DHA
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Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre kahvehane önünde Adil Ç. ile Ömer ve Feyyaz D. bir gün önce küfürleşti. Bir gün sonra tekrar karşılaşan taraflar birbirleriyle kavga etmeye başladı. Taraflardan Buluthan D. aldığı ahşap tabureyi Adil Ç.'nin kafasına vururken, 1 kişi de yaklaşık 1 metrelik yükseklikten aşağı atıldı.
 
3 KİŞİ TUTUKLANDI
 
Taburelerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki kavgada Feyyaz D. bıçak çekip saldırırken, bir başka kişi de silahını ateşledi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Başından yaralanan Adil Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra Ömer, Feyyaz, Tolgahan ve Buluthan D. yakalandı. Buluthan D.'nin üzerinden kuru sıkı, Tolgahan D.'nin üzerinden ise ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edilen şüphelilerden Ömer D. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

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