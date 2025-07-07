İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,983
  • EURO
    47,0626
  • ALTIN
    4256.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da kaçak sigara operasyonu: Değeri tam 17 milyon lira
Güncel

Adana'da kaçak sigara operasyonu: Değeri tam 17 milyon lira

Adana'da 17 milyon 500 bin TL değerinde olan 5 milyon 87 bin adet doldurulmuş sigara ele geçilirken 1 şüpheli tutuklandı.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Adana'da kaçak sigara operasyonu: Değeri tam 17 milyon lira
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.E.T'nin kullandığı kamyonun içerisinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine kamyonu takibe alan polis Sarıçam ilçesinde durdurdu. Şüpheli, gözaltına alınırken araçta 5 milyon 87 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaranın piyasa değerinin 17 milyon 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Adana sigara operasyonu
  • tutuklu şüpheli
  • kaçak sigara ele geçirildi

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.