Adana'da kaçakçılık operasyonu

DHA 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 17:19

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ev ve iş yerlerine baskınlar yapıldı. Operasyonlarda gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara ve 5 bin 800 güneş gözlüğü geçirildi. Polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde ise hassas burunlu köpek 'Tiryaki' ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 280 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.