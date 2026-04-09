  Adana'da kan donduran cinayet! Hamile kadını barajın buzunu kırıp içine attı
Güncel

Adana'da kan donduran cinayet! Hamile kadını barajın buzunu kırıp içine attı

Adana'da 7 aylık hamile Bahar Aksüt'ün, bebeğini aldırmadığı gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedinin baraja atıldığı ortaya çıktı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelinin mahalle muhtarı olduğu belirlendi.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 09:54
Adana'da kan donduran cinayet! Hamile kadını barajın buzunu kırıp içine attı
Edinilen bilgiye göre, barajda fotoğraf çektirmeye giden vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kadın cesedinin, Tufanbeyli'de pavyonda çalışan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemede genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı belirlenmişti.

Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve 2 engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre Arıkan ile Aksüt arasında gönül ilişkisi bulunduğu, bu ilişkiden hamile kalan genç kadının 7 aylık olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen muhtarın ailesinin bebeği istemediği, Arıkan'ın da Aksüt'e bebeği aldırması için baskı yaptığı öne sürüldü.

Cinayetin, 22 Şubat günü gece işlendiği belirlendi. İddiaya göre Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giderek Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.'yi (25) alıp Tufanbeyli'ye getirdi. Daha sonra Kader K. ve Vural Ö. (37) evde kalırken muhtar Bahar Aksüt'ü alarak Kürebeli Yaylası'ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadına bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz yanıt alınca sinirlenerek 7 aylık hamile Aksüt'ü, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

"CESET BULUNMASIN DİYE BUZU KIRIP GENÇ KADINI BARAJA ATTI"

Muhtar, genç kadını öldürdükten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı denedi. Ancak baraj soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Bunun üzerine araçtan balyoz alarak buzu kırıp genç kadını baraja attı. Daha sonrada Kader K. ve Vural Ö.'nün olduğu eve geldi. Bir süre sonra muhtar cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.

Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği ileri sürüldü.

Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

  • Adana cinayet
  • hamile kadın öldürüldü
  • mahalle muhtarı şüpheli

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
