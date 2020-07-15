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Adana'da kano sporcuları: Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız

Adana'da kano sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Seyhan Baraj Gölü'nde Türk bayrağı ve 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı pankart açtı. Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, halkın 15 Temmuz gecesi, ülkesini ve milli egemenliğini hiç kimseye kaptırmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33
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Durgun su sporlarında tercih edilen merkezlerden Adana'da sporcular, kanolarının arkasına Türk bayrağı asarak Seyhan Baraj Gölü'nde antrenman yaptı.

Sporcular, daha sonra Türk bayrağı ve "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." yazılı pankart açtı.

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, AA muhabirine, halkın 15 Temmuz gecesi, ülkesini ve milli egemenliğini hiç kimseye kaptırmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin karakterinin erdemlerle donatıldığını ifade eden Akıllı, şunları kaydetti:

"Bu erdemlerden biri de yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz demokrasi zaferimizdir. Biz de sporcularımızla 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.' yazılı pankart açtık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımızı sunar, kahraman Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününü kutlarız."

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