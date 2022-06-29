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Adana'da kaza: 1 ölü

Adana'da otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 07:05 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Kadir Orakçı'nın kullandığı 01 HR 993 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Altınova Kavşağı'nda 01 S 0501 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki 5 kişi hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobilde çıkan yangın ise vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Araçta sıkışan Kadir Orakçı, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen Orakçı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Orakçı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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