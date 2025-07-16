İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2539
  • EURO
    46,7908
  • ALTIN
    4317.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da kene avcıları iş başında

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Salmanlı Mahallesi'nde keneyle doğal yollarla mücadele kapsamında 500 kınalı keklik doğaya salındı.

IHA16 Temmuz 2025 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Adana'da kene avcıları iş başında
ABONE OL

Doğal dengeyi koruyarak zararlı böcek, çekirge ve kenelerin sayısını azaltmayı amaçlayan uygulama çerçevesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin koordinesinde mahalle halkının da katılımıyla Üğlük Tepesi'nde keklik salım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yasin Sevinç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Vahap Avcı, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu, Salmanlı Mahalle Muhtarı İlyas Köse, Velicanlı Muhtarı Hatice Akkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"AMACIMIZ SUÇU ÖNLEMEK"

Salmanlı Mahalle Muhtarı İlyas Köse yaptığı açıklamada, "Kene ve çekirge istilası nedeniyle bu talepte bulunduk. Sağ olsunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz 500 keklik salımı yaptı. Kekliklerin korunması için ormanlık alanlarda güvenlik kameraları ve fotokapanlar bulunuyor. Bizim amacımız suçlu yakalamak değil, suçu önlemek. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

"ÇEKİRGE İSTİLASI BÜYÜK SORUN"

Mahalle sakinlerinden Fazıl Köse ise "Eskiden çocukken sabahları keklik sesleriyle uyanırdık. Şimdi yeniden bu sesleri duymak çok güzel. Keneyle çok fazla sorunumuz yok ama çekirge istilası bu bölgede ciddi sorun oluşturuyor. Destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Doğaya salınan kekliklerin, özellikle yaz aylarında artan zararlı böcek ve haşerelerle biyolojik mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.