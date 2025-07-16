Adana'da kene avcıları iş başında

Doğal dengeyi koruyarak zararlı böcek, çekirge ve kenelerin sayısını azaltmayı amaçlayan uygulama çerçevesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin koordinesinde mahalle halkının da katılımıyla Üğlük Tepesi'nde keklik salım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yasin Sevinç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Vahap Avcı, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu, Salmanlı Mahalle Muhtarı İlyas Köse, Velicanlı Muhtarı Hatice Akkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"AMACIMIZ SUÇU ÖNLEMEK"

Salmanlı Mahalle Muhtarı İlyas Köse yaptığı açıklamada, "Kene ve çekirge istilası nedeniyle bu talepte bulunduk. Sağ olsunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz 500 keklik salımı yaptı. Kekliklerin korunması için ormanlık alanlarda güvenlik kameraları ve fotokapanlar bulunuyor. Bizim amacımız suçlu yakalamak değil, suçu önlemek. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

"ÇEKİRGE İSTİLASI BÜYÜK SORUN"

Mahalle sakinlerinden Fazıl Köse ise "Eskiden çocukken sabahları keklik sesleriyle uyanırdık. Şimdi yeniden bu sesleri duymak çok güzel. Keneyle çok fazla sorunumuz yok ama çekirge istilası bu bölgede ciddi sorun oluşturuyor. Destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Doğaya salınan kekliklerin, özellikle yaz aylarında artan zararlı böcek ve haşerelerle biyolojik mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor.