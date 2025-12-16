Adana'da komşu dehşeti: Sinirlendim, vurdum

Adana'da kendisini dövdüğü iddiasıyla komşusunu vuran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli ifadesinde, "Gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dediği öne sürüldü.

Olay, 12 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce B.Ü. (53), dini değerlere küfür eden komşusu A.Y.'yi (55) dövdü. Bunun üzerine A.Y. kin gütmeye başladı. A.Y., daha sonra sokakta karşılaştığı komşusu B.Ü. görünce belinden tabancını çıkartıp defalarca ateş açtı. B.Ü. karnından ve bacağından yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Y., ise polis tarafından kaçamadan olay yerine yakın bir bölgede yakalandı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Beni dövdüğü için gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.