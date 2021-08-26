Adana'da köpeğin üzerine sıcak su döken özel güvenlik görevlisi adli kontrolle salıverildi

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:32 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:33

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktüğü gerekçesiyle dün gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını öne sürerek, "Böyle yaparsam bölgeden uzaklaştırabileceğimi düşündüm. Pişmanım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.

"Hayvana zalimce muamelede bulunmak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.

- SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Adana Barosu, güvenlik görevlisi M.E.K. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Baro tarafından savcılığa verilen dilekçede, "Olaya ilişkin sosyal medyada yayılan video kayıtlarında şüpheli şahsın, öncelikle çaydanlıkta su kaynattığı, ardından dikkatlice köpeğin yanına yaklaşarak kanuni tanımıyla köpeğe 'acımasız ve zalimce muamelede' bulunduğu görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Ali Mert Karakılçık, gazetecilere, baro olarak hayvanlara yapılan saldırılara seyirci kalmayacaklarını belirterek, yasal işlem başlatılması ve sorumluların gereken cezayı alması için çalışacaklarını kaydetti.

- OLAY

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde bulmuştu.

Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının kayıtları site yönetimi tarafından incelenmişti.

Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K'nin işine son vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, dün sosyal medyaya da yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheli M.E.K'yi gözaltına almıştı.

Yaralı köpek, bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edilmişti.

Öte yandan M.E.K'nin kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp sokaktaki köpeğin üzerine dökmesi, köpeğin de hızla kaçması güvenlik kamerasına yansımıştı.