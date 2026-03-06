İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0857
  • EURO
    51,2263
  • ALTIN
    7233.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da korkunç cinayet: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü
Güncel

Adana'da korkunç cinayet: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Adana'da 3 çocuk annesi kadın tartıştığı kocası tarafından boğularak öldürüldü. Cinayeti işleyen koca, polisi arayıp karısını öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

IHA6 Mart 2026 Cuma 11:26 - Güncelleme:
Adana'da korkunç cinayet: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Naim A. (53) ve Nesrin A. (48) çifti evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Naim A., karısını önce darp etti ardından boğarak öldürdü.

Olayın ardından Naim A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Karımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti.

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Cinayet ekipleri tarafından gözaltına alınan Naim A., emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öldürülen Nesrin A.'ın ise cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.