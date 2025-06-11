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  • Adana'da korkunç olay! Kadın, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Adana'da korkunç olay! Kadın, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana Seyhan'da, çalıştığı kebapçıda oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Adana'da korkunç olay! Kadın, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Z. M (44), iş yerine gelen oğlu Ali B'nin (24) bıçaklı saldırısına uğradı.

Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Ali B, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli Ali B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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