Güncel

Adana'da korkunç olay: Otomobil patladı feci şekilde can verdi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin aniden patlayarak yanması, mahallede büyük paniğe neden oldu. Araçtan çıkamayan sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

13 Aralık 2025 Cumartesi 23:26
Adana'da korkunç olay: Otomobil patladı feci şekilde can verdi
Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda giden İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple patlayıp yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Patlama ile alakalı inceleme başlatılırken, Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

