Adana'da korkunç olay: Otomobil patladı feci şekilde can verdi

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda giden İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple patlayıp yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Patlama ile alakalı inceleme başlatılırken, Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.