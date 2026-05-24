Adana'da korkutan deprem! Sabah karşı sallandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, çevre illerden de hissedilen deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 07:11
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

