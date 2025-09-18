İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

Adana'da korkutan yangın: Anne ve oğlu yaralandı

Adana'da bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı

IHA18 Eylül 2025 Perşembe 09:37
Adana'da korkutan yangın: Anne ve oğlu yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde bir evde sabaha karşı çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Gedikli Mahallesi'nde Gök ailesine ait evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elektrikten kaynaklı çıkan yangında alevler kısa sürede evi sardı. Çevre sakinlerinin fark ettiği yangında evde bulunan Fındık Gök ile oğlu İsmail Hakkı Gök yaralı olarak kurtarıldı. Yangın, bölgeye gönderilen İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı anne ve oğlu, ambulansla Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu, oğlunun ise vücudunda yanıklar bulunduğu öğrenildi.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

